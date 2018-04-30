Немецкие СМИ восхитились российским автопромом

В ряде немецких изданий появились сообщения, в которых они восхищаются российским автопромом, а именно компанией «АвтоВАЗ».

В своих сообщениях журналисты отмечают успешность «АвтоВАЗа», автомобили которого уже хочется покупать.

Несмотря на раннюю убыточность компании, ей все же удалось подняться и выпустить новинки, которые заставили говорить о них многих.

С 2012 года «АвтоВАЗ» стал медленно, но подниматься, а недавно сообщалось и о первой прибыли, которую получил производитель после длительных годов убыточности.

Впрочем, начало успеха российской компании происходит благодаря концерну «Рено», ведь под его руководством на рынок вышли Лады нового поколения с новым дизайном, а также лояльность к этим автомобилям существенно выросла, причем не только в России, но и на других рынках.

СМИ также отметили, что уверены в успешности «АвтоВАЗа» даже несмотря на колебания курса рубля и санкций со стороны США.