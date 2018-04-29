Как проверить оригинальность автозапчастей?

Процедура выбора автомобильных запчастей для каждого владельца автомобиля является весьма непростым делом. После того как наступает момент ремонта, автомобилист должен сделать выбор между деталями оригинальными, например, на autoline31.ru, и неоригинальными. Есть дешёвые аналоги, то есть дубликаты, копии, стоимость которых является более доступной. Есть особенности, свойственные разным типам деталей.

Существующие категории

Есть три группы автомобильных запасных частей. Прежде всего, это оригинальная продукция, которой занимаются предприятия-изготовители автомобилей. Также её изготавливают предприятия-партнёры. Следующая группа состоит из неоригинальных деталей, дубликатов. Подобными изделиями могут заниматься не только партнёрские заводы, но и самые разные предприятия.

Наконец, поддельная продукция. Она может иметь упаковку, имеющую вид оригинальной, или продаваться вообще без упаковки. Данные запасные части имеют не самое высокое качество, у них небольшой срок эксплуатации.

Свойства оригинальных деталей

У оригинальных частей обязательно есть упаковка. Она имеет

штрих-код,

наименование основной компании,

информацию о месте изготовления запчасти.

Каждая оригинальная запчасть имеет код, в котором есть 10-12 символов. Сама деталь должна иметь надпись с названием компании, которая может быть выдавлена в металле.

Качества неоригинальных деталей

Качество неоригинальной продукции, которая выпускается партнёрскими компаниями, вполне хорошее. Иногда она отличается от оригинальных запчастей тем, что у неё своя упаковка и отсутствует дополнительный контроль качества. Некоторые фирмы, которые поставляют на рынок запчасти, являются надёжными.

Свойства подделок

Контрафакта на рынке очень много. Это изделия, которые имеют самое низкое качество и минимальный срок эксплуатации. Если вы приобретаете детали в магазине, который является надёжным, то застраховываетесь от покупки подделок. Здесь вы сэкономите свои деньги, не выбросите их на ветер.