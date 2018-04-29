На автомобильном шоу, который проходит в Пекине, китайская компания представила новый купеобразный кроссовера, созданный по мотивам концептуальной модели Tiggo Coupe. Концепт последней был представлен в 2017 года на автосалоне в Шанхае.
В Пекине дебютировал новый купеобразный кроссовер Chery Exeed LX
29.04.2018 19:35
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Внешность новинки выполнена в фирменной стилистике автомобилей компании. Пока Chery Exeed LX дебютировал в качестве прототипа, а о его серийном продолжении в компании умолчали.
Впрочем, и не раскрыли технические характеристики, но представители марки отметили, что новый кроссовер оснащен автопилотом, однако рулевое колесо при его активации убираться не будет.
Однако руль можно использовать для компьютерных игр.
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