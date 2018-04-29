Компания Audi отзывает более миллиона автомобилей

Более одного миллиона автомобилей немецкой марки будет отозвано по всему миру.

В частности, в сообщении говорится, что отзывными станут 1,16 миллиона автомобилей, у которых есть вероятность возникновения проблем в насосе системы охлаждения.

Как сообщается, насос может перегреться, либо есть вероятность замыкания проводки, что может привести к возгоранию.

Такая проблема может быть в автомобилях моделей Audi A5 Cabriolet, A5 Sedan и Audi Q5, которые выпустили в период с 2013 по 2017 год, а также в авто Audi A6 и Audi A4 Sedan и A4 Allroad сошедших с конвейера в период с 2013 по 2016 год и оснащенных двухлитровыми бензиновыми агрегатами с турбиной.