Более одного миллиона автомобилей немецкой марки будет отозвано по всему миру.
Компания Audi отзывает более миллиона автомобилей
29.04.2018 18:57
18 0
В частности, в сообщении говорится, что отзывными станут 1,16 миллиона автомобилей, у которых есть вероятность возникновения проблем в насосе системы охлаждения.
Как сообщается, насос может перегреться, либо есть вероятность замыкания проводки, что может привести к возгоранию.
Такая проблема может быть в автомобилях моделей Audi A5 Cabriolet, A5 Sedan и Audi Q5, которые выпустили в период с 2013 по 2017 год, а также в авто Audi A6 и Audi A4 Sedan и A4 Allroad сошедших с конвейера в период с 2013 по 2016 год и оснащенных двухлитровыми бензиновыми агрегатами с турбиной.
Комментарииcomments powered by HyperComments