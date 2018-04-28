В РФ насчитывается более 4 млн единиц праворульного транспорта

Российские аналитики из агентства «АВТОСТАТ» рассказали сколько в РФ числится автомобилей с рулем, расположенным с правой стороны.

Согласно предоставленным аналитикам данным, в России сейчас зарегистрировано 4,13 млн проворульных автомобилей, а это 8,2% от общего количества легковых авто в стране.

В сегменте легкого коммерческого транспорта таких автомобилей 536,6 тыс. единиц. В процентном соотношении это 13,2% от общего количества LCV.

Наименьшее количество праворульных автомобилей среди грузовиков и автобусов 121,8 тыс. ед. (3,3%) и 2,8 тыс. ед. (0,7%) соответственно.