Audi провела «слепую» презентацию нового кроссовера Audi Q8

Презентация кроссовера проводилась в темном помещении, а силуэт новинки выгодно подсвечивала флуоресцентная лента. Интересно, что так представили автомобиль только для одного блогера Сандра Шинка, которому разрешалось до него дотрагиваться.

Напомним, что Audi Q8 уже не раз попадал в объективы камер фотошпионов, поэтому его внешность уже не является секретом.

Концепт нового немецкого кроссовера был представлен в 2017 году, а серийная версия практически повторяет его.

Автомобиль будут собирать на предприятии компании в Братиславе, а сама модель станет новым «лицом» семейства Q.

Предварительная стоимость новинки составит 110 500 евро. Уже известно, что в линейке двигателей новинки будут бензиновые и дизельные моторы, а также появится и гибридная версия. Будет у автомобиля и версия RS, только её стоит ожидать не ранее 2020 года.