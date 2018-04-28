Презентация кроссовера проводилась в темном помещении, а силуэт новинки выгодно подсвечивала флуоресцентная лента. Интересно, что так представили автомобиль только для одного блогера Сандра Шинка, которому разрешалось до него дотрагиваться.
Audi провела «слепую» презентацию нового кроссовера Audi Q8
28.04.2018 17:39
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Напомним, что Audi Q8 уже не раз попадал в объективы камер фотошпионов, поэтому его внешность уже не является секретом.
Концепт нового немецкого кроссовера был представлен в 2017 году, а серийная версия практически повторяет его.
Автомобиль будут собирать на предприятии компании в Братиславе, а сама модель станет новым «лицом» семейства Q.
Предварительная стоимость новинки составит 110 500 евро. Уже известно, что в линейке двигателей новинки будут бензиновые и дизельные моторы, а также появится и гибридная версия. Будет у автомобиля и версия RS, только её стоит ожидать не ранее 2020 года.
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