Наверное, каждый автолюбитель сталкивался с ситуацией, когда для ремонта автомобиля необходимо заменить ту или иную деталь. Самое надежное решение — приобрести новую оригинальную запчасть — обычно является и самым дорогостоящим. Однако всегда есть возможность сэкономить. Именно поэтому многие автовладельцы прибегают к помощи продавцов б/у комплектующих или ищут проверенные торговые площадки (к примеру, магазин «Риджей-Авто») в Интернете. При этом мало кто из автолюбителей, даже опытных, знает основные правила выбора и приобретения запчастей, бывших в употреблении. Что следует знать о б/у деталях? Какие детали можно смело заменить на б/у, а какие необходимо менять исключительно на новые? Предлагаем к вашему вниманию ряд полезных советов о том, как выбирать б/у запчасти.

Наверное, каждый автолюбитель сталкивался с ситуацией, когда для ремонта автомобиля необходимо заменить ту или иную деталь. Самое надежное решение — приобрести новую оригинальную запчасть — обычно является и самым дорогостоящим. Однако всегда есть возможность сэкономить. Именно поэтому многие автовладельцы прибегают к помощи продавцов б/у комплектующих или ищут проверенные торговые площадки (к примеру, магазин «Риджей-Авто») в Интернете. При этом мало кто из автолюбителей, даже опытных, знает основные правила выбора и приобретения запчастей, бывших в употреблении. Что следует знать о б/у деталях? Какие детали можно смело заменить на б/у, а какие необходимо менять исключительно на новые? Предлагаем к вашему вниманию ряд полезных советов о том, как выбирать б/у запчасти.

Что нельзя покупать

Прежде чем начать поиск нужной комплектующей, необходимо помнить, что далеко не все детали можно заменять бывшими в употреблении. Помните: продавцы бывают весьма неблагонадежными, а любая запчасть может быть отремонтирована только косметически. В итоге получаем деталь, которая выглядит «ну совсем новой», при этом имеет множество микродефектов или сильно изношена. Для ремонта авто категорически не подходят б/у запчасти, относящиеся к следующим категориям:

Цельные механизмы «сложной» конструкции, которые сами по себе не поддаются ремонту

Детали-расходники с ограниченным ресурсом (приводные ремни, тяги, цепи, сайлент-блоки)

Кроме того, категорически осторожно следует подходить к покупке б/у деталей, которые, хоть и не входят в приведенные выше категории, являются очень значимыми для работы авто. Это моторы, рулевые планки и различные детали и узлы, любые микроповреждения которых могут в итоге привести к неисправности.

Что нужно учитывать при покупке

Первое и самое главное, что необходимо учесть, — соответствие покупаемой детали вашему автомобилю. К примеру, если вы ищете б/у запчасти Опель, важно не только то, чтобы детали были оригинальными для марки «Опель» в целом, но и подходили конкретно под нужную модель авто, а порою и под нужный год выпуска. Таким образом, для правильного поиска необходимого элемента в Сети требуется вводить в поисковике запрос не просто «б/у автозапчасти Опель», а еще и название конкретной модели данного автомобиля. К примеру, на сайте магазина «Риджей-Авто» вы можете как искать в каталоге нужную деталь, так и обратиться к поиску комплектующих для конкретной модели ТТ (к примеру, той же марки «Опель»), воспользовавшись специальным разделом.

В любом случае, обращаясь к продавцу по поводу покупки, уточните следующее:

Откуда сама деталь

Причина продажи авто на комплектующие

Причина поломки автомобиля

Сколько раз автомобиль был в ремонте

Ремонтировалась ли сама запчасть

Если б/у запчасти распродаются из-за попадания авто в ДТП, следует уточнить все детали происшествия: возможно, именно покупаемая запчасть стала причиной аварии, или же характер аварии был такой, что деталь получила повреждения.

При покупке б/у запчасти — даже такой, которая не относится к «расходуемым», — важно помнить, что любая деталь имеет свой срок службы и изнашивается. Поэтому, даже приобретая элемент, не относящийся изначально к ходовой части авто, необходимо уточнять пробег и общий срок службы транспортного средства. Помните: иногда покупка новой запчасти от производителя в итоге может оказаться дешевле и надежнее, чем попытка сэкономить при приобретении дешевого б/у аналога.

Где покупать

Многие владельцы автомобилей предпочитают искать и покупать автозапчасти на специализированных автомобильных рынках (т. н. «разборах»). Такое решение аргументировано в первую очередь возможностью «пощупать» приобретаемую деталь, собственноручно убедившись в ее пригодности и исправности. К сожалению, при очевидной эффективности, такой подход нельзя назвать стопроцентно правильным. Во-первых, нужно быть действительно профессиональным автотехником, чтобы наверняка отличить рабочую и качественную запчасть от хорошо отремонтированной. Косметический ремонт может создать видимость новизны, даже если на самом деле деталь прошла процедуру капитального ремонта после ДТП. Во-вторых, даже самый профессиональный осмотр не способен выявить микроповреждения в результате долгого использования или аварийных ситуаций.

Зачастую крупные торговые сайты, занимающиеся б/у деталями, вроде уже упомянутого «Риджей-Авто», предлагают не только широкий выбор запчастей и комплектующих ко многим моделям автомобилей, но и гарантию безопасности при покупке через такой ресурс. Детали, выставленные на продажу каталоге известных ресурсов тщательно проверяются техниками и гарантировано прослужат вам долгое время, не создавая новых дополнительных проблем.