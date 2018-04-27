В Сети появились первые рендеры тюнингованного автомобиля «Кортеж»

В рамках проекта «Кортеж» уже не первый год разрабатываются автомобили, в основе которых расположится платформа ЕМП.

Уже в этом году должен быть представлен первый автомобиля проекта «Кортеж», но когда это случится до сих пор неизвестно.

Есть вероятность, что лимузин покажут уже на инаугурации, но по другим данным его дебют состоится на автосалоне в Москве в августе.

Так или иначе автомобили данного проекта появятся, причем это будет целое семейство, в котором будет как лимузин, седан, кроссовер, так и минивэн.

В любом случае в будущем у таких автомобилей могут появится и тюнингованные версии от умельцев, а один из тюнингованных автомобилей Кортежа представили уже сейчас.

Правда тюнингованный Кортеж представлен только на рендерных изображениях, которые создал художник Андрей Ткаченко. Так, по мнению дизайнера может выглядеть тюнингованный седан.