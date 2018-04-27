Названы самые популярные минивэны в РФ в первом квартале 2018 года

Российские аналитики подготовили рейтинг самых популярных минивэнов по итогам их продаж за период январь-март текущего года.

За отчетный период на российском рынке было реализовано 8 900 минивэнов, а этот результат на 57% больше, чем годом ранее.

Чаще всего на российском рынке продается минивэнов Лада Ларгус, которые возглавили список самых популярных в первом квартале 2018 года.

Продажи модели составили 8 591 шт., что на 62,6% больше. Далее в списке оказались минивэны, продаж которых не превысили 100 единиц.

Так, второе место оказалось за Citroen C3 Picasso с результатом 75 проданных штук, что на 134% больше.

Третьим по объёму продаж оказался Toyota Alphard с результатом 58 проданных единиц, что на 34% меньше. Также в России было реализовано 52 BMW 2-Серии Active Tourer и 34 минивэна Peugeot 5008.