Виды дископравильных станков

Состояние наших дорог – тот редкий вопрос, по которому абсолютное большинство наших соотечественников высказывают полное единодушие. Поэтому обсуждать его вряд ли стоит. А вот как правильно бороться с последствиями – вопрос всегда актуальный.

В частности исправить деформированные диски автомобильных или мотоциклетных колёс так, чтобы они в дальнейшем смогли полноценно выполнять свои функции. На сегодня это одна из наиболее востребованных услуг для СТО или шиномонтажного сервиса, поэтому грамотный выбор модели при покупке дископравильного станка особенно важен.

Виды станков и их особенности.

Специалисты рекомендуют исправлять деформации своевременно, чтобы избежать серьёзных нарушений геометрии колеса, повышенного износа шин (особенно актуален этот вопрос при использовании бескамерных моделей). Кроме того, подобная ситуация напрямую влияет на безопасность езды.

С использованием дископрава проблема будет решена быстро, эффективно и сравнительно недорого. В зависимости от принципа работы оборудования современные производители предлагают несколько наиболее широко распространённых видов оборудования этой категории.

Механические станки

При их использовании правка выполняется за счёт использования специальных прокаточных роликов, которые постоянно вращаются по заданной траектории, выравнивая поверхность диска. В зависимости от модели станка их может быть от 4 до 6 штук. Примером агрегата этой категории может послужить станок «Радиал М».

Он способен качественно устранить деформации при размере вмятин до 5 – 6 мм. Если на колесе есть более серьёзные повреждения, предварительно должна выполняться его рихтовка молотком. При толщине диска более 2,5 мм производителем рекомендуется выполнять правку с предварительным местным подогревом.

Гидравлические станки

Механическое воздействие в данном случае обеспечивается за счёт использования гидроцилиндров. Их наличие обеспечивает ряд важных преимуществ:

в 3-5 раз более высокая мощность в сравнении с электроприводом;

бесступенчатая регулировка скорости;

более высокая скорость восстановления;

работа с минимальными показателями вибрации;

возможность подключения дополнительного пневматического оборудования.

Их количество в зависимости от модели станка может варьироваться от 1 до 3. Рихтовка в этом случае будет выполняться с использованием гидроцилиндра, который устанавливается на упоре и управляется через рукоятку гидрораспределителя. Для обработки диска после его сварки или рихтовки во многих моделях (к примеру, в Сириус универсал(max) производства SNG) предусмотрен специальный резец, который позволяет также подрезать наружную кромку диска в случае такой необходимости.

Гидромеханические станки

Для того чтобы воспользоваться преимуществами обоих, представленных выше вариантов, можно использовать гидромеханическую модель (например, SDP AIRKRAFT). Его принцип работы основан на том, чтобы выдавливание выполнять гидроцилиндрами, а последующую прокатку – роликами. Такое оборудование отличается от аналогов других типов сравнительно высокой стоимостью, но при этом обеспечивает стабильно высокое качество устранения дефектов.

Выбирая дископравильный станок для СТО стоит ориентироваться на предполагаемый объём работ, финансовые возможности, функциональность представленных моделей. В результате всегда можно найти оптимальное решение, которое станет беспроигрышным.

По материалам сайта «ГрандИнструмент».