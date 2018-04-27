Mitsubishi начала экспортировать Mitsubishi Xpander на новые рынки

С момента выхода нового минивэна Mitsubishi Xpander на рынок Индонезии, модель показала не просто хороший, но даже ажиотажный спрос .

В связи с этим компания стала рассматривать возможность выхода модели на другие рынки.

Не так давно сообщалось, что Mitsubishi Xpander выйдет на рынок Филиппин, а сегодня сообщается, что первая партия автомобилей уже приехала к дилерам.

В дальнейшем поставки минивэна начнутся и во Вьетнам и Таиланд, а также ранее рассматривалась возможность его выхода и на российский рынок.

Напомним, что в списке оснащенности модели предлагается информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов, камера кругового обзора, панорамная крыша, а также система курсовой устойчивости, удержания в полосе, запуск двигателя с кнопки и другое.

Моторная гамма представлена 1,5-литровым 120-сильным двигателем, пару которому составляет пятискоростная механика или четырехскоростной автомат. Система привода только на переднюю ось. Стоимость Xpander составляет около 800 тысяч рублей минимум.