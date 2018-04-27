Теперь часть производства чешской компании находится на территории Германии.
Skoda перенесла часть своего производства в Германию
27.04.2018 13:12
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Как сообщили представители компании Skoda, часть производства пришлось перенести из-за «полного исчерпания мощностей заводов в Чехии».
Сообщается, что появилась острая необходимость реструктуризации, а также строительства нового предприятия, в которое компания будут инвестировать средства.
Уже сейчас часть продукции Skoda производится в немецком Оснабрюке. Какая именно модель производится на этом предприятии не сообщается.
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