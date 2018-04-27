Skoda перенесла часть своего производства в Германию

Теперь часть производства чешской компании находится на территории Германии.

Как сообщили представители компании Skoda, часть производства пришлось перенести из-за «полного исчерпания мощностей заводов в Чехии».

Сообщается, что появилась острая необходимость реструктуризации, а также строительства нового предприятия, в которое компания будут инвестировать средства.

Уже сейчас часть продукции Skoda производится в немецком Оснабрюке. Какая именно модель производится на этом предприятии не сообщается.