Эксперты назвали самые популярные марки по продажам SUV в России

Российские аналитики подготовили новый рейтинг, в который вошли самые востребованные марки по продажам кроссоверов в России.

За основу рейтинга были взята данные по продажам за первый квартал текущего года, когда на российском рынке в общей сложности было реализовано 157,2 тыс. новый кроссоверов и внедорожников.

Доля сегмента SUV в России за отчетный период составила 43%, а лидером в нем оказался бренд Hyundai. За первый квартал года компания реализовала 21 674 кроссовера.

Следом за этой маркой расположилась Renault с результатом 18 232 поданных представителя SUV. Третьей самой популярной маркой по продажам SUV в России стала Nissan, продажи которой составили 14 911 штук.

В первой пятерке расположились Toyota и KIA — 13060 и 11874 единиц соответственно. Во второй пятерке по данным «Автостат» оказались: Mitsubishi (9158 шт.), Volkswagen (8149 шт.), LADA (7075 шт.), Chevrolet (6726 шт.) и Ford (5962 шт.).