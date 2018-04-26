В Сети появились первые рендеры кроссовера проекта «Кортеж»

В рамках проекта «Кортеж», как известно, разрабатывается несколько автомобилей, начиная от седана и заканчивая минивэном.

В модельной линейке проекта, который изначально позиционировался как проект по созданию автомобилей только для первых лиц государства, будет и кроссовер, о котором пока не очень много известно информации.

Лимузин для президента может дебютировать на инаугурации, хотя появлялись слухи, что В. Путину он не понадобится.

Впрочем, ранее сообщалось, что автомобили будут дебютировать на автосалоне в Москве, однако пока неизвестно будет ли представлен один лимузин или седан, или покажут еще и модели в других типах кузова.

Уже известно, что кроссовер в линейке «Кортежа» будет присутствовать, а вот как он будет выглядеть решили представить журналисты портал «Колеса.ру».