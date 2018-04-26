Как подобрать центровочные кольца для дисков?

На данный момент авторынок предлагает нам сотни моделей автомобилей, которые отличаются между собой не только мощностью двигателя и типом кузова, но и такой, казалось бы, незначительной деталью, как посадочный диаметр ступицы. Большинство производителей автодисков подстраиваются под такое положение дел, выпуская диски с большим центровочным отверстием, которые подходят для установки на обширный спектр современных автомобилей.

Критерии правильного подбора центрирующих колец

Итак, если вам необходимо установить новые диски на авто, а их центровочные отверстия не соответствуют размеру посадочного ступичного цилиндра, тут-то на помощь и придут центровки-адаптеры. Они помогут подогнать под необходимый размер ваши новые автодиски.

При выборе следует:

учесть все установочные параметры

оценить плюсы и минусы платиковых и металических аналогов

обратить внимание на проверенных производителей

выбирать только качественный продукт

узнать все нюансы установки

Итак, как же правильно выбрать переходные кольца из большого ассортимента продукции, что представлено в шинных центрах и в интернет-магазинах? Сперва вам необходимо выяснить две величины – посадочный диаметр штатного диска и диаметр отверстия автодиска, выбранного к монтажу. Оба параметра легко узнать, изучив маркировку на новых и штатных дисках. Зная эти размеры, вы можете смело приступать к поиску центровок-адаптеров. Диаметр отверстия на новом автодиске будет соответствовать внешнему диаметру центрирующего кольца, а диаметр отверстия на штатных дисках – внутреннему. Не забывайте, при использании центровок очень важно полное совпадение параметров, в обратном случае их применение совершенно не имеет смысла.

Следующее, на что нужно также обратить внимание – это материал, из которого изготовлены сами центрирующие кольца. Центровки изготавливают из пластика и алюминия, у каждого из которых есть как преимущества, так и недостатки. Пластиковые кольца хороши своей дешевизной, кроме того они не подвергаются окислению, а значит не позволяют автодиску «привариться» к ступице. Однако пластиковые адаптеры, в отличие от алюминиевых, служат меньше и очень подвержены деформации. Алюминиевые усадочные кольца стоят гораздо дороже своих пластиковых аналогов и могут быть подвергнуты окислению.

Устанавливаем правильно

Следуя этим несложным рекомендациям, вы быстро и правильно совершите подбор качественных центрирующих колец нужного размера на свои новые автомобильные диски. Установка центровок не требует никакого специального оборудования или особой подготовки: пластиковые кольца просто вставляются в диск, а алюминиевые – дополнительно смазываются перед вставкой графитовой смазкой, что позволяет исключить прикипание металла к ступице.

Центрирующие кольца не помогут вам установить понравившуюся модель дисков, но и сделают ваше вождение более комфортным и безопасным. А наличие большого ассортимента товаров от разных производителей на TyreTrader, гибкая ценовая политика, поспособствуют максимально правильному и удовлетворяющему ваши пожелания выбору.