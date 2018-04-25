У обновленной версии хэтчбека Ford Fiesta появилась новая модификация. Подробности о ней сегодня раскрыла компания Ford.

Так, Ford представила развозной фургон на базе хэтчбека Ford Fiesta, у которого отсутствуют задние сидения и окна, а также в салоне осталось только два посадочных места.

У автомобиля длина багажного отделения составляет 1,3 метра, а грузоподъёмность составит до 500 кг. Кроме этого в развозном фургоне есть съемная перегородка, а также специальные крепления для перевозки.

В движение фургон на базе хэтчбека Ford Fiesta будет приводить бензиновый 1,1-литровый 85-сильный двигатель, а также дизельные полуторалитровые агрегаты с отдачей 85 и 120 л.с.

В комплектациях новинки будет информационно-развлекательная система SYNC 3 c 8-дюймовым сенсорным экраном, а за дополнительную плату предложат обвес «спорт» и колесные диски размером 18 дюймов.