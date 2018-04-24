Audi опубликовала первые тизеры серийного кросс-купе Audi Q8

Предполагается, что дебют новинки может состояться уже завтра. Тизерные изображения появились на официальной страничке компании в Facebook.

Известно, что товарный вариант Audi Q8 получит тот же дизайн, что и одноименный концепт, представленный в прошлом году.

У купеобразного кроссовера будет стандартная версия, вариант Sport и «заряженная» модификация.

В основе кросс-купе Audi Q8 расположится платформа MLB Evo, а линейка двигателей будет представлена дизельными и бензиновыми турбированными агрегатами.

«Заряженный» вариант получил двигатель от Audi SQ7, а именно дизельный двигатель объёмом четыре литра.

Его мощность составляет 435 л.с., а в качестве трансмиссии работает восьмискоростной автомат. Также, не исключается, что Audi SQ8 будет 470-сильным гибридом.