Владельцев электромобилей предложили освободить от транспортного налога

Освобождение владельцев электромобилей от транспортного налога намерены в рамках мер, предусмотренных для стимулирования роста спроса и использования «зеленых» авто.

Как сообщается, Евразийская экономическая комиссия (ЕАК) разработала ряд мер на 2018-2020 год, которые будут стимулировать производство и с использование электрокаров.

В списке этих мер не только освобождение владельцев электромобилей от транспортного налога, но и предоставление им бесплатных парковочных мест с зарядными станциями и другое.

Чтобы простимулировать производство планируется снизить таможенные пошлины на комплектующие, а также на компоненты сервисной инфраструктуры, которых нет в ЕАЭС.