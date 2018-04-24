«Группа ГАЗ» подписала соглашение по сборке автомобилей в Азербайджане‍

В Азербайджане построят новый автомобильный завод и на нем будут собрать коммерческие автомобили ГАЗ. К строительству предприятия должны преступить в 2018 году, а в эксплуатацию его сдадут в 2019 году.

Новое предприятие будет соответствовать всем современным стандартам Горьковского автозавода и на нем ежегодно будут собирать до 1000 автомобилей. В серию пойдут «ГАЗель NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС» и среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT».

Новое предприятие будет строить компания «Азермаш», которая уже подписала договор с Горьковским автомобильным заводом. ГАЗ будет поставлять на новое предприятие компоненты, а также проведет обучение персонала и предоставит все нужные лицензии.

На основе существующих моделей, которые будут собирать в Азербайджане в дальнейшем начнут выпускать различные варианты специальной техники, среди которых будут и автомобили скорой помощи, и школьные микроавтобусы.