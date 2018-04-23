Кузовной ремонт. Не все так страшно

Вне зависимости от причин, по которым автомобилю требуется кузовной ремонт, сделать это необходимо как можно раньше. Это поможет избежать проблем со ржавчиной металлических частей, а в некоторых случаях, сохранит работоспособность автомобиля в целом.

Виды кузовного ремонта

В зависимости от степени повреждения, кузовной ремонт разделяется на различные виды:

рихтовка: когда повреждения не слишком сильные, мастер может выпрямить вмятины в короткие сроки;

ремонт съемных частей кузова: если есть возможность сохранить навесные элементы без замены их на новые;

ремонт сварных швов: специалисты подготавливают поврежденные места к повторной сварке элементов кузова;

восстановление первоначальной формы деталей кузова;

восстановление геометрии кузова автомобиля.

Существует еще ряд кузовных работ, но основные приведены выше, а способ ремонта будет зависеть от степени полученных повреждений.

Где ремонтировать

Безусловно, выбор станции технического обслуживания будет зависеть только от возможностей автовладельца. Если автомобиль новый или на гарантии, то целесообразнее будет обратиться к официальному дилеру или в серьезную авторизованную мастерскую. В некоторых случаях, самостоятельный ремонт вне дилерской станции может привести к утрате гарантии.

Если автомобиль уже не новый, но все еще в приличном состоянии, то искать самый дешевый «гаражный» ремонт тоже не имеет особого смысла: да, собственник, кончено сэкономит, но нет гарантии того, что через некоторое время не выявятся недочеты дешевого ремонта.

Повидавшие виды автомобили, и рабочие «лошадки», наоборот, лучше всего отдать для кузовного ремонта в недорогую мастерскую, где могут провести быстрый ремонт, замену и косметическую подкраску элементов. Кстати, для таких авто замена деталей на б/у будет наиболее предпочтительнее, даже если цвет не будет совпадать.

Правильный кузовной ремонт

Даже в небольшой мастерской по ремонту автомобилей, наличие профессионального инструмента и оборудования – признак хорошего тона. Так, существует хоть какая-то гарантия того, что ремонт будет проведен не на «коленке». Крупные СТО просто обязаны иметь некоторый набор оборудования:

смотровые ямы:

подъемники различной грузоподъемности;

диагностическое и компьютерное оборудование;

стапель для вытяжки кузова и его элементов;

профессиональный инструмент и т. п.

На все виды произведенных работ, любая мастерская обязана предоставлять гарантию, пусть и минимальную. Специалисты не советуют замену деталей кузова на откровенную «китайщину» и неизвестные бренды. Стоит понимать, что кузов в целом, и его силовая клетка в частности, отвечают за безопасность водителя и пассажиров, и экономить на этом – верх легкомыслия.

И последнее: чтобы в дальнейшем не возникло разногласий с мастерской, необходимо сохранять все заказы-наряды, где указан перечень выполненных работ, имеется печать организации и подпись мастера или руководителя.