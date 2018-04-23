Стоимость грузовой версии модели осталась прежней, а вот на пассажирский вариант компания в апреле переписала ценники, о чем свидетельствует мониторинг цен на новые автомобили, проведенный агентством «Автостат».

Так, пассажирская версия Renault Dokker стала дороже на 30 тысяч рублей. Теперь цена на автомобиль с бензиновым 1,6-литровым двигателем в базовой комплектации составляет 869 тысяч рублей.

В самой дорогой комплектации ценник составляет 970 990 рублей. Самая доступная дизельная модификация Renault Dokker обойдется за 1 039 990 рублей, а с максимальным списком оснащенности в 1 090 990 рублей.