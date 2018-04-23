2000-сильный Nissan Qashqai признали самым быстрым кроссовером в мире

Компания Severn Valley Motorsport установила под капот кроссовера Nissan Qashqai двигатель от Nissan GT-R, а также прокачала его.

Таким образом, после доработок стандартный Nissan Qashqai стал 2000-сильным и установил рекорд, получив неофициальное звание самого быстрого в мире.

Дело в том, что компания, которая подготовила 2000-сильный Nissan Qashqai, не стала публиковать видео заезда, а также фиксировать рекорд.

При этом стоит отметить, что стандартный 600-сильный мотор прокачали до 2000 л.с. В паре с ним работает коробка передач Albins.

Также автомобиль оснастили каркасом безопасности и демонтировали все «лишние» элементы. По результатам заезда кроссовер разогнался до 382,7 километров в час, а этот показатель является рекордным среди кроссовером, правда пока неофициальным.