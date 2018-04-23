Названы цены на новый роскошный гибрид Great Wall WEY P8

Презентация нового роскошного внедорожника от китайской компании состоялась в ноябре прошлого года, теперь автомобиль готовится к выходу на рынок КНР.

Great Wall озвучила стоимость своей гибридной новинки WEY P8, которая будет доступна для покупки в трех комплектациях. В основе гибридного WEY P8 расположилась платформа модели VV7.

Гибридная установка кроссовера представлена двухлитровым турбированным двигателем и двумя электромоторами, расположенных на каждой оси.

Суммарная отдача установки составляет 340 лошадиных сил при 540 Нм крутящего момента. Разгон до сотни будет за 6,5 секунды. Заявленный расход топлива составляет 2,4 литра.

На одной электротяге автомобиль проедет 50 километров.В списке оснащенности кроссовера WEY P8 присутствует система экстренного торможения, круиз-контроль, камера кругового обзора и другое.

Цена начальной комплектации составит 259 800 юаней, а это в переводе на российский рубль 2,5 миллиона. Топовый вариант обойдется покупателям за 279 800 юаней или 2,7 миллиона рублей.

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