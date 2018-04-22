Infiniti собирается вывести на китайский авторынок пять новинок

Премиальная автомобильная марка Infiniti является одной из лидеров в своем сегменте и для нее, как и для других автопроизводителей китайский рынок является одним из самых приоритетных, ведь тут в месяц продается автомобилей больше, чем в РФ за весь год.

Для Китая Infiniti намерена представить 5 новых моделей. Это произойдет в ближайшие пять лет и первой моделью станет кроссовер Infiniti QX50, который покажут через несколько дней в Пекине.

Там же будет представлен еще электрический концепт Infiniti Q. Он даст начало развития линейке электрокаров и до 2025 года Infiniti в своем модельном ряду будет иметь 50% моделей с электромоторами.

Стоит отметить, что в 2018 году Infiniti в КНР увеличила свои продажи на 16%. За отчетный период было продано почти 50 тысяч авто.