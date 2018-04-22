Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных японских автомобилей в РФ

В десятку ТОП-10 самых популярных японских автомобилей в РФ вошли модели, которые являются самыми востребованными по итогам продаж за первый квартал текущего года.

Так, возглавляет ТОП-10 кроссовер Toyota RAV4, который в период январь-февраль этого года был продан в количестве 6 262 штук, что на десять процентов меньше чем годом ранее.

Вторым самым продаваемым на рынке России стал бизнес-седан Toyota Camry, показатель продаж которого составил 5 839 экземпляров, что на 1,2% больше.

Nissan X-Trail расположился в тройке самых популярных японских авто с показателем 4960 проданных авто, что на 28% больше.

Четвертое место в ТОПе оказалось за Nissan Qashqai. Этот кроссовер был реализован в количестве 4 591 ед., что на 18,7% больше.

Замыкает первую пятерку автомобиль Mazda CX-5, рост продаж которой составил 21,5% до 4 398 штук. В ТОП-10 также оказались: Mitsubishi Outlander (4308 ед., +50,3%), Datsun on-Do (4146 авто, +0,2%), Toyota Land Cruiser (3275 шт., +46,7%), Nissan Almera (3013 авто, -7,5%) и Nissan Terrano (2864 ед., +14,1%), сообщает «АвтостатИнфо».