Составлен топ-3 автомобилей от «ГАЗ», изменивших российский автопром‍

Компания ГАЗ в конце 90-х начале 2000-х годов переживала не лучшие времена, при этом она старалась выпускать новые модели и разрабатывать прототипы.

В то время были выпущенные некоторые модели, о которых сейчас практически никто не вспоминает, но в итоге они дали толчок и после них появились уже более известные машины ГАЗ.

Одним из прототипов можно назвать ГАЗ-2308 «Атаман», который в дальнейшем стал основой для ГАЗ-3106 и ГАЗ-3120 «Комбат».

Но все эти модели не прижились и в итоге их многие даже и не видели. Также стоит вспомнить ГАЗ-3111, который выпускался экспериментально и относился к бизнес-классу. В свое время это был самый безопасный российский автомобиль.

ГАЗ «Сайбер» стал последним седаном марки, который сделали на основе модели Chrysler и за все время было выпущено менее 10 тысяч автомобилей.