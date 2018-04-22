Компания ГАЗ в конце 90-х начале 2000-х годов переживала не лучшие времена, при этом она старалась выпускать новые модели и разрабатывать прототипы.
Составлен топ-3 автомобилей от «ГАЗ», изменивших российский автопром
22.04.2018 17:35
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В то время были выпущенные некоторые модели, о которых сейчас практически никто не вспоминает, но в итоге они дали толчок и после них появились уже более известные машины ГАЗ.
Одним из прототипов можно назвать ГАЗ-2308 «Атаман», который в дальнейшем стал основой для ГАЗ-3106 и ГАЗ-3120 «Комбат».
Но все эти модели не прижились и в итоге их многие даже и не видели. Также стоит вспомнить ГАЗ-3111, который выпускался экспериментально и относился к бизнес-классу. В свое время это был самый безопасный российский автомобиль.
ГАЗ «Сайбер» стал последним седаном марки, который сделали на основе модели Chrysler и за все время было выпущено менее 10 тысяч автомобилей.
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