Назван Топ-10 городов-миллионников по продажам новых автомобилей

Рейтинг городов был составлен на основании продаж новых автомобилей за первый квартал текущего года. Так, возглавляет список Москва с результатом 45 688 проданных новых авто.

Второй показатель у Северной столицы, где автодилеры продали 20 418 машин. Третий результат оказался у третьей столицы России – Казани.

В этом городе продажи новых автомобилей составили 5 165 ед. На четвертой строчке Топ-10 городов-миллионников по продажам новых автомобилей расположился Екатеринбург с результатом 4 603 шт. Самара вошла в пятерку с показателем 4 007 реализованных авто.

Во второй пятерке расположились Нижний Новгород (3867 ед.), Челябинск (3 602 ед.), Уфа (3 484 шт.), Ростов-на-Дону (3 246 ед.) и Пермь (3 132 шт.).