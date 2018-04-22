Peugeot подняла цены в России сразу на несколько моделей

Удорожание автомобилей компании Peugeot составило от 45 до 70 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Об изменений цен на автомобили марки Peugeot сообщает агентство «Автостат», которое провело мониторинг цен на новые авто в апреле.

Так, подорожание затронуло модели Peugeot Partner Tepee, Peugeot 2008, 3008 и 5008. На 45 тысяч рублей стал дороже кроссовер Peugeot 2008. Теперь его цены стартуют от 1 414 000 до 1 474 000 рублей.

Цены на Peugeot 3008 стали больше в пределах от 50 до 70 тысяч рублей. В базовой комплектации этот кроссовер теперь имеет ценник 1 749 000 рублей, а топовый вариант — 2 129 000 рублей.

Новый Peugeot 5008 во всех комплектациях стал дороже на 50 тысяч рублей (1 949 000 – 2 359 000 рублей). Peugeot Partner Tepee прибавил в цене 45 – 54 тыс. рублей и предлагается от 1 338 000 до 1 450 000 рублей.