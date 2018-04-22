В Сети появились новые снимки электромобиля Porsche Mission E

В компании Porsche работают над проектом по созданию нового электромобиля и в сети снова появились шпионские фотографии модели, презентация которой по предварительным данным, состоится в 2019 году.

Электромобиль Porsche Mission E будут собирать на заводе в Штутгарте. Концепт автомобиля был представлен осенью 2015 года, а отличий от прототипа серийная версия получит не очень много.

Так, у товарного варианта появятся стандартные задние двери, тогда как у прототипа они открывались против направления движения.

В компании ранее подтвердили, что Mission E получит запас хода 500 км, а для зарядки батарей на 80% потребуется около 15 минут.

Электрическая установка электромобиля получит два электродвигателя, а суммарная отдача её составит 600 лошадиных сил. По предварительной информации стоимость Porsche Mission E составит 85 тыс. долларов.



