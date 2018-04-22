Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для российских дачников

Автомобильные эксперты подготовили рейтинг автомобилей, которые станут самыми лучшими для поездок на дачу.

При составлении рейтинга учитывали проходимость автомобиля, его цену, а также вместительный багажник. Так, в России назвали ТОП-5 самых лучших бюджетных авто для дачников.

Так, эксперты pokatim.ru на первое место в этом рейтинге расположили практичный автомобиль Лада Ларгус, который не является красивой машиной и не обладает высокими динамическими характеристиками, но он практичен.

На второй строчке ТОПа расположился отечественный внедорожник LADA 4×4, который имеет неплохие внедорожные качества, но при этом у него не самый мощный двигатель.

Третья строчка оказалась за кроссовером Рено Дастер, обладающим передним и полным приводом, а также предлагающийся с механической и роботизированной коробками передач.

На четвертой строчке оказался УАЗ «Патриот». Этот автомобиль обладает высокой проходимостью. Замыкает ТОП-5 самых лучших бюджетных авто для дачников FIAT Doblo Panorama.

Это хорошая модель для семьи, которая обладает просторным салоном и приводится в движение 1,4-литровым 95-сильным мотором.