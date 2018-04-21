Qiantu Motor анонсировала серийное купе K50 и концепт K20‍

Компания Qiantu Motor готовится к выпуску своей первой серийной модели, и по последним данным с нового завода компании уже сошла первая пробная партия электрических купе Qiantu K50.

Серийную версию этой модели представят на автосалоне в Пекине. Как уже стало известно компании достроила свой первый завод в провинции Цзянсу и с него сошла первая партия электрокаров. Серийное производство Qiantu K50 начнется тоже скоро.

Серийная версия Qiantu K50 станет не такой агрессивной как концепт, но немного лучше. Так, в модели значительно был увеличен запас хода с 300 до 365 км, и мощность мотора, которая теперь составляет 435 л.с. Но на одном купе Qiantu Motor останавливаться не собирается и в Пекине покажут еще концепт Qiantu K20.

В 2018 году китайский автопроизводитель намерен открыть пять дилерских центров. В них пока будет представлен только один электрокар — Qiantu K50, а в дальнейшем модельный ряд будет расширен и насколько известно в нем пока не будет кроссоверов.

Источник