Россияне по госпрограммам активно покупают авто марок Nissan и Datsun

В России по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» неплохо покупают автомобили марок Nissan и Datsun, о чем сообщает агентство «Автостат».

По данным аналитиков, в период январь-февраль этого года по вышеуказанным программам было реализовано 1 354 автомобиля Nissan и 284 машины Datsun.

Доля этих автомобилей в рамках этих программ в России составила 7,5 и 5% соответственно. При этом отмечается, что чаще всего по программе «Семейный автомобиль» россияне покупают автомобили Nissan.

В целом по итогам продаж за первый квартал компания Nissan на российском рынке продала 18 084 автомобиля, а этот результат превышает прошлогодний на три процента. Под маркой Datsun был реализован 5 521 автомобиль, что на 16% больше.