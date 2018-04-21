Сколько стоит обслуживание BMW?

Поскольку BMW у многих ассоциируется с чем-то дорогим и статусным, то и об обслуживании сложились похожие стереотипы. Некоторые не приобретают эти автомобили, поскольку полагают, что им не по карману будет их содержание. Но так ли дорого обслуживать BMW на самом деле?

Как рассчитывается стоимость ТО

Разумеется, ТО старого автомобиля и нового будет существенно различаться по цене. В случае, если пробег небольшой и составляет не более 15 000 км, то в течение первого года будет достаточно только одного обслуживания, которое является плановым.

В ходе этого мероприятия за деньги клиента будет производиться замена масла в моторе, да и только. Все остальное выполняется только в силу желания самого клиента, либо исходя из условий использования автомобиля. Машины многих других брендов обладают обязательным перечнем тех работ, которые в данном случае не обязательны для BMW, что, конечно, делает уход за поледеней дешевле. Произвести хорошее ТО поможет грамотный и доступный сервис BMW в Москве texcentrik.ru.

Прочие работы

Конечно, не единой заменой масла обходится обслуживание. Необходимо проверить различные элементы автомобиля, чтобы убедиться в его пригодности для дальнейшей эксплуатации. Вот какие работы производятся в сервисах, обслуживающих BMW:

проверка давления в колесах и их протяжка;

проверка уровня охлаждающей жидкости;

проверка щеток стеклоочистителя;

визуальный осмотр.

Все это производится бесплатно во время приемки машины в сервис, либо в период подготовки BMW к выдаче автовладельцу. Остальные работы производятся по мере того, как транспортное средство изнашивается. Например, тормозная жидкость меняется, спустя три года с начала использования.

Получается, что система обслуживания моделей BMW рациональна. Она позволяет:

Вовремя произвести необходимое вмешательство специалистов. Не тратить деньги на лишнее. Получать именно ту стоимость ТО, которая соответствует сроку и способу эксплуатации.

Можно не опасаться, что обслуживание машины, которая по сути, как новая, встанет в копеечку просто потому, что это было кем-то заранее предусмотрено. Интенсивность эксплуатации и ее условия напрямую влияют на расходы, которые клиент тратит на ТО.

Если вдруг захочется выполнить полную диагностику, то за это придется заплатить, что не выходит за рамки рациональности или приличия. В ходе такой диагностики будут осмотрены тормозная система, ходовая часть, рулевое управление. Также будет произведена диагностика бортовой электроники.

Обслуживать BMW недорого по сравнению со многими другими машинами. Например, средняя стоимость ТО-1 корейской модели бюджетного сегмента больше таковой у BMW почти на 1000 рублей. Так что не стоит полагать, что стоимость автомобиля всегда говорит о стоимости будущего технического обслуживания.