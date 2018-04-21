Петербургские авто вошли в Топ-25 самых популярных машин РФ

Хотя в целом спрос на автомобили, выпущенные на заводах, расположенных в Санкт-Петербурге и снизился, тем не менее семь моделей входят в Топ-25 самых популярных на российском рынке.

В данном случае речь идет о ТОПе по итогам продаж за первые три месяца 2018 года. По данным «Auto-Dealer-Спб», в списке оказался KIA Rio.

Объём проданных единиц этой модели за отчетный период составил 25,4 тыс. Кроссовер Хёндэ Крета также собирают в Петербурге и он является одним из самых продаваемых в России и лидером в своем сегменте.

Результат его продаж за первый квартал составил 15 764 шт. Третьим самым продаваемым автомобилем петербургской сборки является Hyundai Solaris.

Его объёмы продаж составили 14 470 ед. Также в Топ-10 самых популярных машин РФ вошли Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.