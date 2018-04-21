Большой кроссовер FAW Senia R9 представлен официально

Накануне презентация китайская компании рассекретила большой кроссовер FAW Senia R9. Его премьерный показ будет проходить на мотор-шоу в Пекине 25 апреля.

Сегодня компания распространила официальные изображения, а также некоторые подробности. Новый кроссовер FAW Senia R9 получил длина 4 505 мм, а ширину и высоту – 1835 и 1659 мм.

Расстояние между осями будет 2 700 мм. Дизайн новинки выполнен с стилистике модели R7. В экстерьере есть массивная радиаторная решетка, светодиодные ДХО и оптика, рейлинги на крыше, а также два патрубка выхлопной системы интегрированные в задний бампер.

В салоне кроссовера будет многофункциональный руль и информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

Линейка двигателей представлена 1,2-литровым турбированным мотором CA4GA12TD. Его мощность составляет 143 л.с., а в качестве трансмиссии будет пятискоростная механика или семискоростной робот, а вот система привода будет только на переднюю ось.