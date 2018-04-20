Уже совсем скоро начнет свою работу Пекинский автосалон, на котором покажут немало новинок, в том числе и новое поколение седана Mercedes A-Class.
В Сети рассекречен новый серийный седан Mercedes-Benz A-Class
20.04.2018 15:35
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Накануне премьеры в Сети оказалось первое официальное изображение автомобиля, который станет конкурентом BMW 1-Series и Audi A3.
Благодаря изображению стало понятно, что 25 апреля в Пекине представят удлиненную версию седана, предназначенную для китайского рынка.
Новое поколение модели с удлиненной колесной базой будет выполнено в стилистике концепта Concept A, показанного в прошлом году.
Ожидается, что линейка двигателей Mercedes A-Class будет представлена 1,4 и 2,0-литровым моторами, которые будут работать с семискоростным роботом с двойным сцеплением. Mercedes-Benz A-Class для других рынков будет дебютировать позднее.
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