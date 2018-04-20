Самые популярные корейские и европейские авто для покупки в лизинг

Чтобы купить автомобиль, не обязательно иметь полную сумму для оплаты его стоимости. Многие уже убедились в этом на примере кредитов. Еще больше преимуществ предлагает желающим обзавестись своим авто популярных марок от Skoda до Hyundai такая услуга, как лизинг.

Шкода – лидер по продажам в лизинг среди авто из Европы

Skoda Auto – это старейшая компания, занимающаяся производством автомобилей на территории Европы. История этого бренда началась более 100 лет назад. Производимые на территории Чехии, машины Skoda давно имеют репутацию удобных, стильных и функциональных авто, которые легко адаптируется под любые нужды владельца.

Возможность купить машину Шкода в лизинг по программе https://alizing.by/brands/skoda/ очень популярна среди автолюбителей в Беларуси. И без того доступная стоимость делится на отдельные платежи, за счет чего приобрести автомобиль можно, не используя собственные средства.

Какие корейские авто чаще покупают в лизинг и почему

Как и при покупке за наличные, в сфере лизинга «любимчиками» в нашей стране были и остаются машины марок Kia (КИА) и Hyundai. В последнее время именно продукция южнокорейского производителя Hyundai Motor Company бьет все рекорды по количеству оформляемых в лизинг автомобилей. Причины популярности транспорта этого бренда очевидны:

1. Во-первых, на выбор потенциальных покупателей предложен широкий модельный ряд для любых целей и условий эксплуатации. Найти подходящую машину может как частный водитель, так и руководитель крупной компании, которому нужно надежное представительское авто.

2. Во-вторых, при отличных технических характеристиках и впечатляющем дизайне, машины Хендай относятся к категории non-premium. Они имеют стабильно доступную цену, а покупка становится еще выгоднее, если брать Hyundai лизинг. То же самое, кстати, касается и обслуживания. Благодаря популярности марки в СНГ, найти необходимые запчасти несложно, а ремонт стоит совсем недорого.

Если несколько расширить «круг поиска» и захватить другие азиатские страны, то к списку популярных среди клиентов лизинговых компаний также можно добавить и машины марки Тойота. Все, что нужно, чтобы начать пользоваться новой Тойотой – это заключить договор с лизингодателям, выбрать подходящую модель и регулярно перечислять платежи.

Одинаково выгодные условия и для ИП, и для юридических лиц, и для обычных клиентов в Беларуси предлагает компания «Активлизинг». Вы можете ознакомиться с особенностями программы на официальном сайте компании.