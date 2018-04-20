В Сети рассекретили внедорожный седан Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

Пока в компании подогревают интерес к своей новинке, публикуя тизеры, в Сети оказалась партия официальных изображений с моделью, которая как предполагалось станет внедорожником.

Изображения салона компания публиковала, но до сих пор считалось, что производитель представит роскошный внедорожник, но оказалось, что это внедорожный седан с трехобъемным кузовом.

Эта новинка в качестве концепта будет представлена 25 апреля на мотор-шоу в Пекине. В экстерьере автомобиля особенностью станет большая радиаторная решетка с вертикальным ребрами, а также огромные колеса.

Также можно заметить, что новый Mercedes-Maybach получит множество хромированных элементов. В основе внедорожного седана расположится платформа MHA, а на ней еще построят и новое поколение Mercedes-Benz GLS.

В движение новый Mercedes-Maybach GLS будет приводится электрической силовой установкой, в составе которой будет четыре электродвигателя. Суммарная отдача установки составит 750 л.с., а запас хода на одной подзарядке составит 500 км.