В США ужесточат экологические нормы для импортируемым авто

Целью ужесточения экологических норм для импортируемых автомобилей в США является поддержка собственного автопрома.

Власти США сейчас рассматривают возможность введения новых экологических стандартов для автомобилей, ввозимых на их территорию.

Уже сейчас Дональд Трамп попросил профилирующие ведомства, в том числе и Агентство по охране окружающей среды (EPA), рассмотреть этот вопрос и разработать планы по ужесточению стандартов.

Новые стандарты могут стать толчком для автопроизводителей к созданию новых технологий, чтобы соответствовать экологическим нормам.

Новые технологии в любом случае потребуют вложения немалых денежных средств, а это повлечет за собой существенное удорожание автомобилей, ввозимых в США.