Honda представила обновленный 7-местный кроссовер Honda BR-V

Презентация обновленной версии кроссовера Honda BR-V состоялась на автосалоне в Индонезии, который начал свою работу 19 апреля.

Обновленный 7-местный кроссовер Honda BR-V позиционируется как автомобиль 2019 модельного года и в отличие от предшественника он получил новую радиаторную решетку, небольшое обновление во внешности и расширенный список оборудования.

Габариты кроссовера составляют: 4 453/1 735/ 1 666 мм, а расстояние между осями — 2 662 мм. Объём багажного отделения составляет 223 литра, а при сложенных сидениях – 539 литров. Линейка двигателей представлена прежними силовыми агрегатами, а именно полуторалитровым бензиновым и дизельными моторами с отдачей 100 л.с.

Пару моторам составляет шестискоростная механика или вариатор, а система привода предлагается как на переднюю, так и на обе оси.

В списке обновленного кроссовера появилась новая мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, новые колесные диски размером 15 дюймов, а еще появился подлокотник. Также в списке оборудования появились новые системы безопасности и помощи водителю.