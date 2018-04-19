Руководство американской компании рассматривает возможность выпуска гибридной модификации спорткара Ford Mustang.
Спорткар Ford Mustang может получить гибридную версию к 2020 году
19.04.2018 16:39
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Правда речь идет о гибридной версии в новом поколении автомобиля, также у модели после смены поколений будет и полностью электрическая версия.
Такие модификации появятся к 2020 году. В гибридной версии Ford Mustang получит мощность и крутящий момент не хуже, чем в версии с бензиновым восьмицилиндровым двигателем.
Что касается электрокара Ford Mustang, то в компании надеются, что она сможет привлечь новую аудиторию особенно в странах, где продажи машин с ДВС будут ограничены.
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