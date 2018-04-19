Спорткар Ford Mustang может получить гибридную версию к 2020 году

Правда речь идет о гибридной версии в новом поколении автомобиля, также у модели после смены поколений будет и полностью электрическая версия.

Такие модификации появятся к 2020 году. В гибридной версии Ford Mustang получит мощность и крутящий момент не хуже, чем в версии с бензиновым восьмицилиндровым двигателем.

Что касается электрокара Ford Mustang, то в компании надеются, что она сможет привлечь новую аудиторию особенно в странах, где продажи машин с ДВС будут ограничены.