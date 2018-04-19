Презентация первого электрического спорткара от компании Volkswagen состоится 22 апреля на специальном мероприятии.
Гоночный прототип спорткара Volkswagen I.D. R Pikes Peak покажут 22 апреля
19.04.2018 16:40
27 0
Электрокар под названием I.D. R Pikes Peak создан специально для участия в заезде на гору Пайкс Пик. За рулем спортивного электрического автомобиля будет французский гонщик Роман Дюма, и стоит отметить, что первая презентация автомобиля состоится в городе Алес, где и родился Дюма.
При создании I.D. R Pikes Peak были задействованы подразделения Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. Сс помощью этого автомобиля немецкая компания намерена установить рекорд среди электрических прототипов, которые участвовали в соревновании по подъему на Пайкс Пик.
Комментарииcomments powered by HyperComments