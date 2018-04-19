Гоночный прототип спорткара Volkswagen I.D. R Pikes Peak покажут 22 апреля‍

Электрокар под названием I.D. R Pikes Peak создан специально для участия в заезде на гору Пайкс Пик. За рулем спортивного электрического автомобиля будет французский гонщик Роман Дюма, и стоит отметить, что первая презентация автомобиля состоится в городе Алес, где и родился Дюма.

При создании I.D. R Pikes Peak были задействованы подразделения Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. Сс помощью этого автомобиля немецкая компания намерена установить рекорд среди электрических прототипов, которые участвовали в соревновании по подъему на Пайкс Пик.