Замена бокового стекла поэтапно и подробно

Пусть не так часто, но боковые стекла тоже разбиваются и их надо менять. Поводов для этого много: от мелких царапин, искажающих изображение в боковых зеркалах, до банального повреждения хулиганами.

Заменить боковое стекло в Киеве не так сложно, как лобовое, но все — таки придётся повозиться.

Как правило, боковые автомобильные стёкла производят из однослойного не закалённого стекла. Это значит, что при сильном ударе оно разлетится на мелкие осколки и попадет в салон и полость двери, убирать которые придётся с особой тщательностью, воспользовавшись пылесосом.

Первое, что необходимо сделать — разобрать дверь, т.е. снять все декоративные элементы — заглушки, маскирующие болты и шурупы. Аккуратно открутите все болты и шурупы, затем снимите ручки, подлокотник, рукоятку стеклоподъёмника и шпингалет блокировщика замка. Декоративная панель удерживается болтами и пластиковыми фиксаторами. После изъятия болтов, обшивку нужно слегка поддеть плоской отвёрткой и потянуть на себя, чтобы снять с фиксаторов. Если осколки попали вовнутрь двери, их тоже необходимо убрать.

После завершения подготовительных работ, можно приступать непосредственно к замене самого стекла. Чтобы процесс замены прошёл правильно, поставьте рукоятку стеклоподъёмника на место и опустите его механизм в самое нижнее положение. Далее открутите болты, закрепляющие металлическую скобу, предназначенную для крепления стекла. Если приобретённое стекло имеет крепление, то дальше сборка проводится в обратной последовательности. Если скоба отсутствует, можно использовать старую, а в качестве уплотнителя — герметик и резину. В этом процессе важно установить скобы с предельной точность на своё место и не перепутать лицевую и внутреннюю стороны стекла. Иначе установить его правильно не получиться.

Установив скобу на нижний край, можно приступать к установке ее в стеклоподъёмник. Не спешите сразу туго затягивать болты и собирать все остальное на место. Сначала проверьте, работает ли стеклоподъёмник, правильно ли движется стекло, нет ли перекосов. На этом этапе все проблемы нужно устранить. После проверки стеклоподъёмник опускается снова в нижнее положение и болты туго закручиваются. Далее, открутите ручку стеклоподъёмника, установите внутреннюю часть двери (обивку). Если вы при этом увидели, что какой-то фиксатор сломан, его необходимо заменить или починить. После этого установите на место все ручки и рычаги, шпингалет блокировщика замка и декоративные заглушки.

Если вдруг получилось так, что процесс разборки и изъятия стекла прошёл успешно, а вставить новое и собрать дверь не хватает навыков и знаний, следует обратиться в установочный центр, у которого есть выездная бригада для установки стёкол на территории заказчика. Они приедут со всем необходимым инструментом и помогут решить любую проблему.