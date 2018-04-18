Закупка строительной техники для бизнеса

В настоящее время российское правительство активно поддерживает тех, кто решает открыть своё дело. Причём это касается не только малого бизнеса, но и крупных компаний. Фирмам дают возможность выигрывать гранты, реализовывать уже на старте крупные проекты. Разумеется, не обходится без конкуренции, особенно в строительной сфере. В РФ существует большое количество таких компаний. И для того, чтобы стать лидером в этой области, нужно учесть массу нюансов. Особое внимание следует уделить вопросу закупки техники, о которой мы и поговорим в нашей статье.

Виды техники

В области строительных машин существует большое разнообразие. Развитие технологий позволило создать механизмы, которые даже сложно представить. Такие машины значительно упрощают жизнь рабочим на площадке, а также в разы увеличивают эффективность производимых работ.

Типов строительной техники много. Назовём основные:

экскаваторы;

краны;

бульдозеры;

буры;

кабелеукладчики;

погрузчики.

Это то самое, что можно найти практически на каждой строительной площадки. Можно назвать данный набор машин минимумом для успешной реализации того или иного проекта. Выше были перечислены только основные группы спецмашин. Так, к примеру, экскаваторы можно условно разделить на:

Колёсные. Шагающие. Погрузчики. Дорожные. Цепные. Роторные и т. д.

Одним словом, современный рынок представлен огромным количеством наименований машин именно для области строительства. Выбрать необходимое бывает непросто. Тем более что часто ограничено время и бюджет. Давайте разберёмся, как сформировать универсальный парк машин и на что следует обратить особое внимание при выборе той или иной техники.

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Рекомендации по автопарку

Список техники, которая необходима для реализации конкретного строительного проекта, зависит от его сложности. Есть площадки, где достаточно пары экскаваторов, на других и 3 башенных кранов бывает недостаточно. Рассмотрим закупку на примере возведения многоэтажки.

В первую очередь, потребуются экскаваторы. Ведь копать придётся постоянно и много. Хотя бы на этапе формирования фундамента. Для подъёма плит, кирпича, блоков или иных строительных материалов на высоту потребуются башенные краны. Двух вполне будет достаточно. Бульдозеры помогут разровнять почву. Впрочем, при малых нагрузках, их может заменить трактор «Беларус» с навесным ковшом. Буры и кабелеукладчики тоже используются не всегда. Некоторые застройщики заменяют их универсальными зенкерами.

Теперь о том, на что следует обратить внимание. Во-первых, не нужно осуществлять закупку по принципу «дороже – значит, лучше». Это уже давно не так. Во-вторых, убедитесь в оригинальности приобретаемой строительной техники. Обязательно уточните гарантийные условия. Если таковых вообще нет, брать подобную спецтехнику не стоит.

Широкий функционал может также пустить пыль в глаза. Профессионалы часто приводят пример с микроволновкой. Существуют модели, что называется, просто на разогрев. Они стоят относительно недорого и, как правило, долго служат. Наряду с ними существуют СВЧ-печи с большим набором функций. Это классно, но, скорее всего, вы будете пользоваться тем же разогревом. Получается солидная переплата ни за что. Всё это к тому, что перед покупкой спецтехники для строительства вы должны быть уверены, что те или иные функции будут задействованы.

Квалификация рабочих также должна учитываться. Нередки случаи, когда руководство компании покупает новый бульдозер, а на строительной площадке просто не знают, как им правильно пользоваться. Приходится нанимать сторонних специалистов, а это тоже затраты.