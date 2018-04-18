Об отзывной кампании, которая затрагивает колесные диски Replay, сообщает Росстандарт.
Колесные диски марки Replay в России попали под отзыв
18.04.2018 14:42
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В сообщении ведомства говорится, что диски попали под отзыв из-за несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, а также из-за непрохождения контрольных испытаний.
Отзывными становятся колесные диски, реализованные в России в ноябре прошлого года.
Причиной отзыва является то, что продукция не выдержала контрольных испытаний на удар Правил ООН 124-00 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения колес для легковых автомобилей и их прицепов».
Кроме того, выявлено несоответствие пункта 19 приложения № 10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Клиенты, у которых оказались такие колесные диски, получат денежную компенсацию.
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