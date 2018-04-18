Колесные диски марки Replay в России попали под отзыв

Об отзывной кампании, которая затрагивает колесные диски Replay, сообщает Росстандарт.

В сообщении ведомства говорится, что диски попали под отзыв из-за несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, а также из-за непрохождения контрольных испытаний.

Отзывными становятся колесные диски, реализованные в России в ноябре прошлого года.

Причиной отзыва является то, что продукция не выдержала контрольных испытаний на удар Правил ООН 124-00 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения колес для легковых автомобилей и их прицепов».

Кроме того, выявлено несоответствие пункта 19 приложения № 10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Клиенты, у которых оказались такие колесные диски, получат денежную компенсацию.