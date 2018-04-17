Многие современные автомобили укомплектованы электромеханическими рулевыми рейками. Их исправность является гарантией безопасной и комфортной езды на транспортном средстве. Ввиду сложной конструкции отремонтировать ЭУР в домашних условиях практически невозможно.

Самостоятельное вмешательство в работу системы может привести к плачевным последствиям. Для того чтобы правильно настроить или отремонтировать систему, необходимо наличие особых навыков и профессионального оборудования.

Техническая проверка и реставрация рулевых реек

Специалисты сервисного центра профессионально и быстро производят наладку электромеханических рулевых реек и их замену.

Техническая диагностика и ремонт рулевых реек авто осуществляется на специальном компьютерном стенде. Для ремонта агрегата мастера используют качественные детали и профессиональный инструментарий. Если устройство не подлежит ремонту, специалисты заменяют его новым, от оригинального производителя автомобиля.

Имея солидный опыт, они работают с большинством марок авто иностранного производства:

BMW;

Jaguar;

Audi;

Fiat;

Lexus;

Toyota и многих др.

Обращаясь в СТО, автовладельцы экономят не только средства, но и личное время.

Специфика проверки и устранения неисправностей рулевых реек

Работа ЭУР зависит от того, насколько корректно функционирует рулевой электроусилитель. Во время диагностике системы, мастера уделяют ему особое внимание. После его наладки или замены, водителю не придется прилагать особых усилий для осуществления маневров на авто.

Если узлы отремонтировать невозможно, потребуется замена рулевой рейки. Не стоит игнорировать признаки неисправности устройств.

Как узнать причину поломки системы?

Нередко влага, проникнувшая к электронному блоку управления через поврежденный или неплотно прикрытый пальник, выводит из строя работу ЭУР. Система может сломаться по причине износа комплектующих элементов. В таком случае специалисты рекомендуют менять их на новые.

Нередко ремонт рулевых реек в Москве требуется после аварий или даже незначительного столкновения машины с любым препятствием. На работе ЭУР также негативно отражается плохое качество дорожного полотна. Есть и много других причин, из-за которых появляются сбои. Компьютерная диагностика в автосервисе помогает со 100% точностью определить причину неисправности системы.

Если вашей машине требуется ремонт рулевого управления, обращайтесь узкоспециализированный сервисный центр. Его сотрудниками являются квалифицированные мастера, выполняющие свои обязанности на высшем профессиональном уровне.