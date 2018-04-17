Новый среднеразмерный кроссовер был рассекречен производителем до официальной презентации, которая запланирована на Пекинский автосалон.

Haima представила кроссовер с дизайном в стиле нового Hyundai Santa Fe, который получил заводской индекс SG00.

В стилистике Hyundai Santa Fe у новинки выполнена передняя часть, включая фары и фонари, а также радиаторную решетку и патрубки выхлопной системы. В интерьере все выполнено в стилистике нового поколения Haima S5.

Моторная гамма кроссовера будет представлена полуторалитровым турбированным мотором, пару которому составит вариатор. Последний будет работать только с переднеприводной системой. Продажи нового кроссовера SG00 стартуют в 2019 году.