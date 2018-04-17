Особенности и преимущества двигателей Cummins

В мире существует большое количество компаний, разрабатывающих довольно эффективные двигатели для самых разных применений. И одним из очень уважаемых и распространенных по всему миру производителей дизельных двигателей является американская компания Cummins. Во многих сферах деятельности Cummins Inc. Занимает лидирующие позиции и это совершенно понятно: использование передовых научных наработок, современного оборудования и материалов делают продукцию бренда по многим пунктам просто вне конкуренции.

Начало существования компании приходится на 1919 год, когда талантливый механик Клесси Камминсем решил основать свое производство дизельных двигателей, которые в этом время набирали бурную популярность. Первые попытки давались очень тяжело, но фирма начала быстро набирать обороты и уже в 1933 году первые успешные модели движков были поставлены на конвейерное производство. Сегодня филиалы бренда есть практически во всех концах света: Австралии, Японии, Европе, Мексике и Индии.

Где применяются дизельные двигатели Cummins

Запчасти Камминз пользуются огромной популярностью у очень большого количества покупателей, так как эти агрегаты используются буквально повсеместно. Их активно применяют в различных транспортных средствах, на автономных электростанциях и других ответственных объектах. Везде, где требуется производительный дизель, потребляющий умеренное количество топлива продукция корпорации Cummins Inc. пользуется широким спросом и непреходящей любовью.

Особенности двигателей данного бренда следующие:

Благодаря системе непосредственного впрыска топлива расход дизеля значительно уменьшен. Это помогает добиться экономности использования агрегата, а также существенно повышает время его запуска;

Устройства работают с пониженным уровнем шума, что достигается особой конструкцией поддона картера – он имеет дополнительные ребра жесткости;

Двигатели компании позволяют проводить их техобслуживание как с левой, так и с правой стороны, что помогает выполнять ремонт и настройку значительно проще и удобнее;

Решена проблема холодного пуска – для этого в конструкции используется специальный подогреватель воздуха.

Если Вы хотите купить качественный дизельный двигатель, который способен без нареканий прослужить многие годы – продукция Cummins обязательно должна Вас заинтересовать.