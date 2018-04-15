Основные разновидности автодисков

Автомобильные диски — не просто красивый аксессуар. Помимо декоративных функций, они также препятствуют накоплению грязи на колесах и повышению аэродинамических свойств машины. Сейчас данные изделия можно приобрести даже в интернет-магазинах, например, в Avto Diski UA. Однако у начинающего водителя наверняка возникают вопросы о том, какие же диски выбрать. Сейчас существует 3 основных видов таких изделий.

Штампованные

Они изготавливаются из стали, поэтому имеют самый большой вес. Из-за этого автомобилисты нечасто отдают им предпочтение, ведь это оказывает сильное влияние на скоростные характеристики транспортного средства. Кроме того, у них не самый привлекательный внешний вид. Дизайнерское разнообразие таких дисков ограничивается технологией их изготовления: штамповка не позволяет создать из них что-нибудь действительно оригинальное. А если производитель сэкономит на антикоррозионном покрытии, то изделия быстро покроются ржавчиной. Зато они очень дешевы и прочны. При необходимости их можно легко отремонтировать даже после относительно серьезных повреждений.

Литые

В настоящее время они занимают лидирующие позиции на рынке. Это неудивительно, поскольку изделия могут иметь по-настоящему красивый внешний вид, ведь их производят путем отливки алюминиево-магниевого сплава в специальные формы. Каждому удастся найти оригинальный вариант, чтобы выделить свою машину среди других. Впрочем, у этого имеется и оборотная сторона: если диск сломается, то найти замену будет весьма непросто, особенно при приобретении редкой модели. А поскольку изделия довольно хрупкие, такая проблема может возникнуть в любой момент. Поэтому они подходят только тем людям, которые ездят аккуратно и по асфальтированным шоссе. Починить их далеко не так просто, как штампованные, потому что трещины буквально раскалывают диск. Зато они отличаются легкостью, что позволит полностью раскрыть скоростной потенциал транспортного средства.

Кованые

Так же, как литые, они производятся из алюминиево-магниевого сплава. Но после выемки из формы они дополнительно проходят процедуры ковки и термомеханической обработки, что значительно повышает их прочностные характеристики. Благодаря этому беспокоиться за их сохранность не требуется: они выдерживают даже очень серьезные нагрузки. В худшем случае изделие может немного деформироваться, что исправляется обращением в специализированный ремонтный сервис. Недаром кованые диски чаще других устанавливаются на спорткары, участвующие в соревнованиях. Но так как технология их изготовления все же отличается от литых, такого разнообразия в дизайнерском плане они не имеют. Зато они еще легче, благодаря чему оказывают меньше нагрузки на подвеску автомобиля.

Таким образом, каждая из разновидностей автомобильных дисков имеет свои особенности. Перед покупкой изделий нужно обязательно принимать во внимание их преимущества и недостатки. Так, если важна дешевизна, стоит отдать предпочтение штампованным. Литые подойдут для тех водителей, которые хотят выделить машину, а кованые — тем, что ценят прочность и легкость изделий.