Новосибирские умельцы сделали идеальный автомобиль для пробок

«Гараж 54» снова показал свой новый проект, в рамках которого был сделан идеальный автомобиль для пробок.

За основу автомобиля взяли подержанный Ford Scorpio, который превратили в узкую машину, по ширине которая будет немного шире, чем мотоцикл.

Для создания узкой машины кузов Ford Scorpio распилили вдоль и вырезали середину, сварив оставшийся кузов между собой.

Также пришлось умельцам потрудится и над изменениями в подвеске и не только. При этом двигатель в автомобиле планируют установить в багажнике. Отмечается, что проект еще полностью не окончен.